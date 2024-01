Ex-ORF Star Martina Kaiser: Verwirrung um Liebes-Outing

Ex-ORF-Euromillionen Glücksfee Martina Kaiser sorgt mit Single-Status für Verwirrung

Sie ist DJane, Moderatorin und Ex-Glücksfee! Seit fast drei Jahrzehnten steht Martina Kaiser bereits im Rampenlicht. Stets gut gelaunt, frisch und schwungvoll in ihren Moderationen, hält die 53-Jährige auch auf Social Media ihre Fans bei Laune und landete damit bereits vor mehreren Jahren einen viralen Hit.

ORF-Star riecht an Schokolade: Video geht viral

Liebesouting

Doch wie steht es eigentlich um das Liebesleben der Wienerin? Darüber gibt Kaiser nun erstmals auf der Plattform TikTok Auskunft. Laut eigenen Angaben ist Kaiser derzeit vergeben, doch sollte die DJane etwaig mal wieder Single sein, dann hätte dies einen guten Grund.

Fans feiern starke Ansage

Die Fans und Follower stimmen Kaiser bei diesem starken Statement bei und feiern sie für ihre selbstbewusste Einstellung. Einige wünschen ihr allerdings auch, dass sie eine baldige Liebe finden möge. Somit hat nicht jeder verstanden, dass Kaiser sich derzeit in festen Händen befindet. So oder so muss man sich jedenfalls nicht unter seinem Wert verkaufen, finden die Fans: