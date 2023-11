Fans zerreißen TV-Auftritt von Michelle Hunziker

Bei der "Giovanni Zarrella Show" sang Michelle Hunziker (46) mit dem Moderator ein Duett. Im Netz wird der Auftritt der Moderatorin und Schauspielerin zerrissen.

Am vergangenen Samstagabend kam die Schlagerelite zur "Giovanni Zarrella Show" im Berliner Velodrom zusammen. Mit einem Medley aus verschiedenen Italo-Schlagern heizten Giovanni Zarrella und Michelle Hunziker dem Publikum so richtig ein. In der Halle herrschte eine ausgelassene Stimmung. Ganz anders fielen die Kommentare in den sozialen Medien aus: User kritisierten vor allem Michelles Live-Gesang.

Die Moderatorin habe mit ihrem Gesang alle Hits "verhunzt", lästern Schlagerfans. "Michelle Hunziker, lass das Singen sein", heißt es in einem anderen Kommentar auf der Plattform X. "Singen kann sie leider so gar nicht", so das Urteil eines anderen Users. "Grauenhaft. Ich will Florian Silbereisen zurück", schreibt ein Fan.