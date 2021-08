Gabalier mit Motorrad über den Glockner

Andreas Gabalier mischt gerade Kitzbühel auf: Motorrad-Tour statt Rekord-Konzerte

Freitagabend bei der legendären Rosi in Kitzbühel: Plötzlich taucht ihr liebster Stammgast auf - Andreas Gabalier ist da! Österreichs erfolgreichster Alpen-Rocker verbringt sein Weekend dort, wo er gestern Abend hätte auftreten sollen: in Kitzbühel.



"Mir bricht das Herz, dass ich mein Best Of-Konzert in Kitzbühel nicht spielen darf", sagt Gabalier höchst sentimental und emotional, wie man ihn nur selten kennt.



