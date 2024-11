Gästeliste-Trick auch im X Club: Wie sich der "ungebetene Gast" Zutritt verschafft

Iris K. (Name von der Redaktion geändert) hat wieder einmal zugeschlagen. Auch bei der Wiedereröffnung von Martin Hos Member Club stand sie plötzlich da.

Gästeliste, strenge Security und ein Haufen Prominente. Das sind die Events, auf die es Iris K. (Name von der Redaktion geändert) abgesehen hat. Doch wie schafft es jemand, der nie in der Medienbranche gearbeitet hat und weder prominent noch reich ist auf die VIP-Partys? Mit dem Gästeliste-Trick, geheimen Whatsapp-Gruppen und über mittlerweile bestehende Kontakte.

Mehr lesen:

Leben wie die High Society

Als ungebetener Gast im Feuerdorf erlangte Iris K. mittlerweile fast schon Berühmtheit, schließlich spricht ganz Wien darüber, um welche der oft gesehenen Damen es sich dabei handeln könnte. Wie oe24 erfuhr saß sie an besagtem Abend gar in der Hütte der Chefs. Auf der Gästeliste sei sie aber dennoch nicht gestanden. Iris ist gut informiert durch ihre geheimen Whatsapp-Gruppen, in denen Gleichgesinnte Informationen über bevorstehende Events teilen. Dann geht es darum, sich Zutritt zu verschaffen. In Wien kennt man immer irgendwen, der wen kennt.

Gernot Blümel © Fuhrich ×

Falscher Name

Oder man macht es so wie Iris K. und gibt sich für jemand anderen aus. Wenn sie Glück hat, ist die echte Person noch nicht da. Bei manchen Veranstaltungen geht das aber auch einfacher. Man schleust sich als +1 von einem beliebigen Gast hinein oder steht gar ohne Kontrolle direkt im Geschehen. Auch bei Martin Hos Wiedereröffnung des X Clubs sorgte Iris K. für Staunen.

Ali und Carina Rahimi © Fuhrich ×

X Club - Party mit Kurz

Einer der Gastgeber soll ihr noch im Vorfeld gesagt haben, dass sie es gar nicht erst versuchen brauche. Doch auch in diesem Fall stand sie fünf Minuten später an der Garderobe, um ihre Jacke abzugeben. Das scheint mittlerweile eine sportliche Disziplin geworden zu sein. Hier feierte Iris K. dann mit Sebastian Kurz, Gernot Blümel, Elisabeth Köstinger und vielen weiteren Promis, setzte sich gar an den Tisch von Martin Ho und gab sich selbstbewusst wie immer.