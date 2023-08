Geheim-Hochzeit: Gernot Blümel heiratete seine Clivia Treidl

Ex-Finanzminister Gernot Blümel hat seine langjährige Freundin, TV-Moderatorin Clivia Treidl geheiratet.

Jahrelang lebten die beiden in "wilder Ehe", am Samstag haben sie sich offiziell das Ja-Wort gegeben: Ex-Finanzminister Gernot Blümel hat seine langjährige Freundin, TV-Moderatorin Clivia Treidl geheiratet. Die Hochzeit der beiden fand im "Geheimen" statt. Nur die engsten Freunde waren eingeweiht. "Gernot will keine Öffentlichkeit mehr", so ein enger Freund gegenüber oe24.

Hochzeit in Blümels Heimatgemeinde

Geheiratet wurde in der Heimatgemeinde des ehemaligen Politikers: In Moosbrunn in Niederösterreich – in der Nähe von Gramatneusiedl. Auch die örtliche Blasmusikkapelle spielte bei der Hochzeit auf.

Strengstes Fotografier-Verbot

Als Gäste waren auch viele ehemalige Politik-Kollegen von Blümel geladen, unter anderem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, der einer von Blümels engsten Freunden ist und mit ihm mittlerweile sogar ein Büro in der Wiener Innenstadt teilt. Ebenfalls mit dabei war Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger. Für die Gäste herrschte jedoch strengstes Fotografier-Verbot, auch auf Social Media waren keine Postings erwünscht.

Blümel und Treidl haben zwei Kinder. Die junge Familie zieht jetzt von Wien übrigens auch in ein gemeinsames Haus in Blümels Heimatort.

Blümel hat Job bei Milliardär

Blümel legte im vergangenen Jahr die Funktion als Chief Executive Officer (CEO) bei Christian Bahas Hedgefonds Superfund zurück und wechselte in eine Geschäftsführung innerhalb der Unternehmensgruppe des deutschen Gesundheits-IT-Pioniers Frank Gotthardt. Die Gotthardt Healthgroup AG beschäftigt sich mit IT im Gesundheitsbereich.

Digitale Medizin. Der 72-jährige Gotthardt gilt als Pionier der digitalen Medizin. Er gründete vor 35 Jahren die CompuGroup Medical (CGM) und machte die Firma vom Ein-Mann-Unternehmen zum Riesenkonzern und Marktführer für Gesundheitssoftware. Ärzte in 56 Ländern nutzen Gotthards IT-Systeme für Dokumentation, Online-Ordination und vieles mehr.

Gotthardt hält mit seiner Frau und dem Sohn rund die Hälfte der Anteile an CGM. Sein Vermögen wird auf 1,4 Mrd. Euro geschätzt – er gehört zu den 100 reichsten Deutschen.