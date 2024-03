Kein Kuscheln mehr mit Amira Pocher. In ihrem Podcast verrät sie aber: Für Baby-Kater Lui gibt es ein Happy End.

Fans von Amira Pocher werden es bereits mitbekommen haben: Von ihrem Kater Lui fehlt seit einiger Zeit jede Spur. Warum das so ist, hat die österreichische Moderatorin nun im Podcast "Liebes Leben" aufgeklärt.

"Wo ist eigentlich die Katze?", fragt Pochers Bruder Hami, mit dem sie zusammen den Podcast führt. Schließlich hatte er seiner Schwester den Kater Ende September zum Geburtstag geschenkt. Erst macht Amira Pocher auf ahnungslos. Dann sagt sie aber, ihm gehe es wundervoll.

Amira Pocher: Leben mit Kater Lui war "Katastrophe"

Das Zusammenleben mit Lui verlief laut Pocher nicht ganz so wie erwartet: "Es war eine Katastrophe." Denn Lui sei nicht stubenrein gewesen. Er habe überall hingemacht, vorallem auf die Teppiche im ersten Stock. "Auch unten im Keller, alles voll! Großes und kleines Geschäft und das war kein Zustand mehr. Ich habe alles probiert“, versichert sie. Auch eine Katzentrainerin, regelmäßiger Freigang und vier Katzenklos im gesamten Haus haben keine Besserung gebracht.

Moderatorin ist mit Kater nicht warm geworden

Amira Pocher glaubt an eine Retourkutsche für die Kinder, die seien mit dem Kater nicht sonderlich behutsam umgegangen und haben Lui einfach nicht in Ruhe gelassen. Gleichzeitig räumt sie ein: "Irgendwie bin ich mit dieser Katze nicht warm geworden." Ein Haustier suche man am besten selbst aus.

Happy End für Kater Lui

Der Kater ist nun bei einer Freundin untergekommen. Die hatte ihn schon während eines Urlaubs von Amira Pocher zu sich genommen: "Die hat eine große Tochter und die liebt den Lui." Dort fühlt sich das Tier wohl und habe bisher nicht einmal markiert.