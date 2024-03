Amira Pocher: Skifahren und Kochen in Kärnten

Die Ex von Comedian Oliver Pocher ist zur Zeit in ihrer alten Heimat Kärnten unterwegs - mit Freundinnen

Während Oliver Pocher am Wochenende in Dresden auf der Bühne stand und eine Show nach der anderen spielt, geht es seine zukünftige Ex-Frau etwas gemütlicher an. Amira Pocher ist seit dem Wochenende in Kärnten.

Amira Pocher in Kärnten © Instagram

Auf Instagram postete sie Fotos der Geburtstagsfeier einer Freundin. Gefeiert wurde beim berühmten Kollerwirt in Tanzenberg bei Klagenfurt. Dort standen die Mädels selbst in der Küche und bereiteten das Geburtstagsessen vor.

Amira Pocher in Kärnten © Instagram ×

Tags zuvor genoss Amira mit ihrer Freundin Sonja Reimann in salzburgerischen Großarl und wirkte dabei glücklich und unbeschwert.