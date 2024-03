Neue Aufregung: Ist auch DIESES Kate-Bild bearbeitet?

Der Skandal rund um Kates Photoshop-Gate wird immer größer. Dabei sollte das Muttertags-Foto von Prinzessin Catherine und den Kindern der Beruhigung der Bevölkerung dienen. In Wirklichkeit hat es aber nur noch Öl ins Feuer gegossen. Die Spekulationen rund um den Gesundheitszustand von Prinz Williams Gattin werden immer wilder. Sie soll im Koma liegen, es werden Doubles eingesetzt und alle neuen Fotos seien gefälscht.

Yall!? Has no one else noticed that the most recent photo of #KateMiddleton in the car… the bricks in the car windows, don’t appear to match the bricks outside the car…



Is this another photoshopped picture… can anyone find the original they clipped it from? #KateGate WTF?! pic.twitter.com/D730OsfJCI