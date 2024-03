Kates Foto-Skandal: Was im Palast wirklich passierte

Prinzessin Kate sorgte mit ihrem bearbeiteten Muttertagsfoto für einen Skandal. Sie gab in einer Erklärung zu, dass sie wie viele Amateurfotografen gelegentlich mit der Bearbeitung experimentiere. Statt die Gerüchteküche um ihre Gesundheit nach der Bauch-Operation im Jänner zu beruhigen, heizte der Foto-Fail die Gerüchte nur noch mehr an.

Inzwischen gibt es auf X (ehemals Twitter) unter dem Hashtag #WhereIsKate (übersetzt: Wo ist Kate) schräge Theorien von Beauty-Eingriff bis Koma. Auch von einem Bodydouble oder nachträglich montierten Köpfen (wie etwa von einem alten "Vogue"-Cover) ist jetzt die Rede. Das öffentliche Vertrauen in die Kommunikation des Königshaus ist erschüttert.

Zunächst hieß es, dass Prinz William (41) das Familienfoto mit Kates Canon-Kamera gemacht haben soll. Aufgenommen soll es im heimischen Garten von Adelaide Cottage (Windsor) worden sein. Die Aufnahme-Session soll nur 40 Minuten gedauert haben – ein spontaner Schnellschuss.

Die Meta-Daten des Fotos zeigen laut der britischen "Sun", dass es danach zweimal (einmal am Freitagabend und ein weiteres Mal Samstagfrüh) an einem Mac mit dem Profi-Programm Adobe Photoshop 23.5 bearbeitet worden sein soll.

Seit Wochen hätten Mitarbeiter des Kensington-Palastes an einer Strategie gebastelt, ein Foto von Kate zu veröffentlichen, um die Öffentlichkeit zu beruhigen, berichtet "Bild". Das Palast-Team soll von Sonntagabend bis in den Montagmorgen hinein interne Krisengespräche geführt haben. Anfragen von Journalisten wurden nicht beantwortet. Das Muttertagsbild wurde zurückgezogen.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



???? The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ