Kates Foto Fail: Ist das Bild aus 2016 recycelt?

Die Journalistin, Ruby Naldrett, die für die Boulevardzeitung Daily Mirror arbeitet, teilte ihre Theorie am Montag über X mit und behauptete, das Bild sei mithilfe eines Bildes aus Middletons Vogue-Fotoshooting 2016 manipuliert worden.

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5