× Glitzer-Auftritt: Charlène strahlt mit Albert beim Rosenball

Fürstin Charlène lieferte am Samstag die große Überraschung. Nach 8 Jahren Pause tanzte sie wieder am Rosenball in Monte Carlo an. Mit rosé-gold-strahlenden Jumpsuit und frechem Kurzhaarschnitt.

Seit Jahren spannt sie die Monegassen auf die Folter: Kommt sie oder glänzt sie einmal wieder durch Abwesenheit? Doch am am Samstag lieferte Fürstin Charlène (46) die große Überraschung. Gemeinsam mit ihre Ehemann Fürst Albert II (66) feiert sie ein strahlendes Comeback beim Bal de la Rose in Monaco. Mehr noch: Sie lachte, strahlte und funkelte. Zu ihrem Rosenball-Comebackpräsentierte sich Charlène glänzend aufgelegt. Passend zum Motto: Disco hatte sich bei ihrem Outfit nicht lumpen lassen. In einem rosé-gold-strahlenden Jumpsuit, stilgerecht mit Schlaghosen und frechem Kurzhaarschnitt. So eröffnete sie um eröffnete sie am Samstagabend um 21.20 Uhr den Rosenball im im Sternensaal „Salle des Etoiles" des Sporting Monte Carlo. © Facebook / Eric Mathon / Fürstlicher Palast × © Facebook / Eric Mathon / Fürstlicher Palast × © Facebook / Eric Mathon / Fürstlicher Palast ×

Monaco-Royals: Jacques total genervt & Gabriella (8) mit Stöckelschuhen Beim Nationalfeiertag wurden die Twins von Albert und Charlène beäugt. Der Bal de la Rose ist das Herzensprojekt von Schwägerin Caroline von Hannover, 67. Mit der hatte Charlène ja zuletzt eine kleinen Clinch. Der angebliche Grund: Eifersüchteleien um Geld und darum, wer am Hof das Sagen hat. Doch vom fürstlichen Zoff war am Abend keine Spur, stattdessen traute Einigkeit: Caroline begrüßte Charlène sogar mit einem Küsschen. © Facebook / Eric Mathon / Fürstlicher Palast × Neben der Gastgeberin, Albert und Charlène machten auch Carolines Sohn Pierre Casiraghi, 36, mit Gattin Beatrice Borromeo, 38, sowie ihre Töchter Charlotte Casiraghi, 37, Alexandra von Hannover, 24, mit ihrem Liebsten Ben Sylvester Strautmann die Zeitreise zurück in die Siebzigerjahre. Dazu waren auch Model Victoria Silvstedt udn 70er-Jahr-Disco-Queen Gloria Gaynor "(I Will Survive") mit dabei.