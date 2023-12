Charlène und Albert zeigen ihre Protz-Deko

Zu Weihnachten öffneten die Monaco-Royals ihre Palast-Pforten für Fans. Allerdings nur virtuell - auf Instagram.

Monaco ist der Tummelplatz für Reich und Schön. Und dazu gehören natürlich auch Fürst Albert und seine Charlène. Das Herrscher-Paar gewährte jetzt seinen Fans einen intimen Einblick in de Palast und zeigen ihre glamouröse Weihnachts-Deko.

Glitzer und Gold wohin das Auge reicht. In der Mitte des Raums, der mit goldenem Stuck an den Wänden verziert ist, steht ein großer Weihnachtsbaum. Dieser ist mit Lichterketten und goldenen sowie champagnerfarbenen Kugeln dekoriert. Darunter liegen zahlreiche Geschenke – ebenfalls sehr edel eingepackt - mehr Prunk geht nicht. "Mögen diese Feiertage der Beginn eines glücklichen Jahres für Euch und Eure Familien sein. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2024", steht auf Englisch, Französisch und Italienisch in der Beschreibung des Videos.

Das Video spielt übrigens im gleichen Raum, in dem die Royals auch das diesjährige Familien-Weihnachtsfoto aufgenommen hzaben. Ob Charlène, Albert und die Zwillinge Jacques und Gabriella letztendlich auch genau dort Weihnachten gefeiert haben, bleibt wohl ihr Gehemnis.