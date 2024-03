Kate: Geheim-Treffen im Palast

Sehen wir Prinzessin Kate erst im Herbst wieder in der Öffentlichkeit?

Wochenlang wurde über den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate spekuliert, ehe sie am Freitag in einem emotionalen Video bekannt gab, an Krebs erkrankt zu sein. Die 42-jährige wird sich in den kommenden Wochen einer präventiven Chemotherapie unterziehen und nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Unklar ist, wann wir Kate das nächste Mal sehen werden.

Geheim-Treffen

In der kommenden Woche gibt es im Palast ein Treffen, bei dem das weitere Vorgehen besprochen wird. „Es werden sicherlich Termine neu besetzt oder ganz abgesagt“, so ein Palast-Insider zur BILD. Während man bisher davon ausging, dass Kate bereits zu Ostern wieder öffentliche Termine wahrnehmen wird, kann dies nun ausgeschlossen werden.

Video zum Thema: Prinzessin Kate an Krebs erkrankt

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in absehbarer Zeit wieder arbeiten wird“, so Royal-Expertin Ingrid Seward zur BILD. Die Prinzessin wird sich nun ganz auf ihre Gesundheit und ihre Familie konzentrieren und frühestens im Sommer wieder öffentlich zu sehen sein.

Wahrscheinlicher sei ein erster Auftritt aber sogar erst im Herbst, wenn die Temperaturen wieder angenehmer sind. Dann würde Kate auch die traditionelle Trooping-the-Colour-Parade im Juni verpassen.