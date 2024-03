Kate: DARUM wurde das Video erst am Freitag veröffentlicht

Kates Videobotschaft wurde schon am Mittwoch aufgenommen, aber bewusst erst zwei Tage später veröffentlicht.

Mit ihrer Video-Botschaft schockierte Prinzessin Kate am Freitag die ganze Welt: Sie hat Krebs! Die 42-Jährige bekommt bereits eine Chemotherapie. Ihr gehe es gut und sie werde jeden Tag stärker, indem sie sich auf die Dinge konzentriere, die ihr bei der Genesung helfen - ihrem Geist, ihrem Körper und ihrer Seele. Um welche Krebs-Art es sich handelt, ist bislang nicht bekannt.

Das Video wurde am Freitagabend veröffentlicht, obwohl es schon am Mittwoch – also zwei Tage zuvor - aufgenommen wurde. Der Grund dafür liegt in Kates mütterlichen Fürsorge.

Ihre Kinder haben nun Ferien

Ihre drei Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5) besuchen die Lambrook School in Windsor. Dort ging am Freitag das Trimester zu Ende, die Kinder verabschieden sich in dreiwöchige Osterferien. Durch eine Video-Veröffentlichung erst nach Ferienstart, schützt Kate ihre Kinder vor Druck durch ihre Mitschüler, Eltern oder Lehrer. So können sie die öffentliche Botschaft im engsten Familienkreis verarbeiten.

Über die Erkrankung ihrer Mutter wussten die Kinder bereits Bescheid. „Vor allem aber haben wir Zeit gebraucht, um George, Charlotte und Louis alles in einer für sie angemessenen Weise zu erklären und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird“, sagte Kate selbst in ihrer Botschaft.