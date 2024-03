Krebs-Schock um Kate: Harry und Meghan waren völlig ahnungslos

Nur Stunden vor Kates Statement waren Harry und Meghan gut gelaunt bei einem Event.

Nachdem sie wochenlang untergetaucht war, hat sich Prinzessin Kate am Freitagabend zu Wort gemeldet und ihre Krebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Damit überraschte Kate nicht nur das britische Königreich, sondern auch ihren Schwager.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, waren Harry und Meghan völlig ahnungslos und besuchten noch am Donnerstagabend in Los Angeles ein Kunstevent. Dort machten die Sussexes bestens gelaunt Werbung für ihr Stiftung „Archewell Foundation“.

"Sie hatten keine Ahnung"

„Sie hatten keine Ahnung und erfuhren von den Neuigkeiten erst etwa zur gleichen Zeit wie der Rest der Welt“, wird ein Insider in der New York Post zitiert. Das Paar gab noch am Freitagabend ein kurzes Statement heraus. „Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Ruhe tun können", hieß es in einer Erklärung.

Am Samstag soll das Paar nun aber auch privat das Gespräch mit der Prinzessin und Prinz William gesucht haben. Unklar ist, ob der "private" Kontakt zwischen Harry und Meghan mit William und Kate ein Telefonat, Videoanruf oder eine Textnachricht war. Offen ist derzeit auch, ob Harry erneut nach Großbritannien fliegen würde. Zuletzt hatte er seinen Vater, König Charles III., nach dessen Krebsdiagnose persönlich in London besucht.

Kommt es zur Versöhnung?

Nun könnte auch Kates Erkrankung eine Chance zur Versöhnung zwischen Harry und Meghan mit William und Kate bieten. Harry bezeichnete seine Schwägerin bei der Hochzeit mit William 2011 als "die große Schwester, die ich nie hatte". Allerdings erlitt die einst gute Beziehung in Folge des "Megxit" tiefe Risse.

Das Paar hatte sich vor mehreren Jahren von seinen royalen Pflichten zurückgezogen und lebt mittlerweile mit seinen beiden Kindern in den USA. Das Verhältnis zur Königsfamilie in Großbritannien gilt nach diversen Anschuldigungen als zerrüttet.