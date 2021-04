Heiß! Heidi Klum zeigt sich nackt im Pool

Da hat wohl jemand schöne Ostern! Heidi Klum räkelt sich für ihre Fans nackt im Wasser.

Sexy! Topmodel-Mama Heidi Klum verwöhnt ihre Instagram-Follower mit einem Video der anderen Art: Nackt zeigt sie sich in einem Pool, nur mit eine Kette und einer Sonnenbrille bekleidet.

Anlass des verruchten Filmes ist die Kette, die Heidi in dem Post trägt. Sie scheint ein Geschenk von Freund und Modeschöpfer Wolfgang Joop zu sein. "Thanks @wolfgang.joop @looks_bywolfgangjoop for my new necklace #TGIF", schreibt die 47-Jährige unter das Video. Den Followern gefällts: Über 915.000 Mal wurde das Video bereits aufgerufen.