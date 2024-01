Helene Fischer: "Ich könnte heulen..."

Auf Instagram blickt die Schlager-Queen auf ihr Jahr zurück und wird so emotional wie schon lange nicht mehr

Am Samstag können Helene-Fans noch einmal ihre Mega-Show, die sie 2023 fünf Mal in Wien abgeliefert hat, erleben: ARD zeigt das Hit-Konzert als TV-Premiere um 20.15 Uhr. Mit 71 unglaublichen Konzerten und mehr als 750.000 verkauften Tickets hat Helene Fischer mit „Rausch – Die Arena Tour“ 2023 viele Menschen begeistert.

"Alles, was ich liebe und mich ausmacht"

Auf Instagram blickt die Schlager-Queen auf ihr Erfolgsjahr und ihre Tour zurück und lässt mit sehr emotionalen Worten aufhorchen: "Was soll ich sagen… Die Erinnerungen des letzten Jahres sind immer noch so präsent und ich werde wohl noch das ganze Jahr davon zehren, denn diese intensive Zeit mit euch hat schon jetzt einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich könnte heulen, während ich das hier schreibe… Ich hoffe, ihr könnt sehen und spüren, wie viel Passion und Liebe hinter dieser Show steckt. Alles, was ich liebe und mich ausmacht, ist für immer festgehalten", schreibt Helene und zeigt Bilder ihrer Show.

Zwei schwere Unfälle und eine Hochzeit

Auch schmerzhafte Erinnerungen wird Helene Fischer an das vergangene Jahr haben: Gleich zwei Mal hat sie sich wegen der spektakulären Choreografie bei Proben auf der Bühne verletzt - einmal so schwer, dass sie eine 'Tour-Pause einlegen musste. In dieser schweren Zeit stand Ehemann Thomas Seitel ihr zur Seite - die geheime Hochzeit, die bereits 2021 stattgefunden haben soll, wurde übrigens auch 2023 bekannt.