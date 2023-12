Heute feiern Oliver Pocher und Amira zusammen

Nach wochenlangen Anfeindungen trifft das getrennte Paar bei einer Geburtstagsfeier aufeinander.

Jetzt stehen die ersten Anzeichen wieder auf Frieden. Zwar verbrachten Oliver und Amira Pocher Weihnachten getrennt. Aber heute treffen die beiden bei einer aufeinander, wie "Bild" berichtet. Der jüngste Sohn von Olli und Amira hat Geburtstag. Er wird am 27. Dezember vier Jahre alt.

Patchwork-Vereinigung. Oliver Pocher fliegt aus Miami zu seiner Ex Amira und den zwei gemeinsamen Söhnen. Mit im Flieger sitzen auch Sandy Meyer Wölden (40) und ihre Kinder. Es kommt heute also zur großen Patchwork-Vereinigung bei Amira Zuhause in Köln.

Feiern Oli und Amira Silvester zusammen?

Weihnachten verbrachte Amira Pocher mit ihren Kindern und Bruder Hima (34) bei ihrer Mama und ihrem Stiefpapa. Oliver Pocher flog am 23. Dezember nach Miami – zu seiner Ex-Frau Sandy-Meyer Wölden und den drei gemeinsamen Kindern.

Über die Feiertage scheinen sich die Pochers wieder nähergekommen zu sein. In der neusten Podcast-Folge von Amiras "Liebes Leben" spricht die TV-Moderatorin nun sogar davon, zusammen Silvester zu feiern.