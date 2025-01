Hollywood-Schauspielerin stirbt bei L.A.-Bränden

Eine Hollywood-Schauspielerin im Ruhestand ist in ihrem Haus, das bei den schrecklichen Eaton-Bränden bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist, gestorben.

Sie ist eine der mindestens 24 bestätigten Todesopfer der in Südkalifornien wütenden Waldbrände: Dalyce Curry starb im Alter von 95 Jahren, wie ihre Familie mitteilte. Sie spielte im Laufe ihrer Karriere in Filmen wie "The Blues Brothers" (1980), "The Ten Commandments" (1956) und "Lady Sings the Blues" (1972) mit.

Die Leiche der Schauspielerin, die von ihren Angehörigen "Mama D" genannt wurde, wurde am Sonntag um 18 Uhr von Ersthelfern in den Trümmern ihres Hauses in Altadena nördlich von Los Angeles entdeckt.

© Facebook

Ihre Urenkelin, Dalyce Kelley, gab die tragische Nachricht auf Facebook bekannt. Sie schrieb: "Vor etwa einer Stunde hat der Gerichtsmediziner bestätigt, dass ihre sterblichen Überreste auf dem Grundstück gefunden wurden.

Ein unheimliches Video, das von Currys Verwandten veröffentlicht wurde, zeigt die Ruinen ihres Hauses nach dem Brand in Altadena.

Kelley teilte auch erschütternde Aufnahmen, die die Verwüstung nach den Bränden zeigen. Auf Bildern ist der verbrannte Cadillac ihrer Urgroßmutter und die niedergebrannten Reste des Hauses zu sehen sind.

Ein weiterer Clip zeigt den Cadillac der älteren Frau, der das Feuer überstanden hat.

Die Aufnahmen zeigen eine postapokalyptische Szenerie. Der Himmel im Hintergrund ist durch die Brände noch immer orange.

Das Eaton-Feuer ist eines von mehreren Waldbränden, die in der Gegend von Los Angeles verheerende Schäden anrichteten und die Empörung über den Umgang der Politiker mit der Vorbeugung und Bekämpfung von Waldbränden entfachten.