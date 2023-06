Indiana Jones: So cool ist der neue Film

Am 29. Juni kommt '''Indiana Jones: Rad des Schicksals'' in die Kinos. ÖSTERREICH hat den, zwischen Schnitzel-Rally und Geschichts-Unterricht, angesetzten Blockbuster bereits gesehen: Harrison Ford punktet mit Dauer-Action und moderner KI-Technik.

15 Jahre nach dem letzten Kino-Film meldet sich Harrison Ford als Indiana Jones zurück. Am 29. Juni startet der fünfte Film "Rad des Schicksals": 154 Minuten voll Action zwischen Nazi-Plünderungen, der New Yorker Moon-Parade und dem zweiten Punischen Krieg. ÖSTERREICH hat den Blockbuster vorab gesehen.

Indys letztes Abenteuer startet im Jahr 1944: Die Nazis wollen geraubte Kunstschätze aus Frankreich per Zug zu Hitler nach Berlin schaffen. Das Schwert mit dem einst Jesus verwundet wurde stellt sich als Fälschung heraus, doch Nazi Dr. Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) findet einen wesentlichen größeren Schatz: Die Antikythera von Archimedes. Indy und Freund Basil (Toby Jones) können diese nach dramatischem Showdown am Zugdach an sich reißen. Spannend: Ford wird für diese Szenen mittels KI um 30 Jahre jünger gemacht.

Spektakuläre Verfolgungsjagd

Zeitsprung ins Jahr 1969. Während der Parade zur Mondlandung in New York wird Indy von Patentochter Helena (Phoebe Waller-Bridge) auf die Magie der Antikythera hingewiesen. Voller, der mittlerweile als Konsulent für die US-Regierung arbeitet, nimmt ihre Spur auf. Doch Indy kann auf einem Pferd (!) in ein New Yorker U-Bahn-Tunnels flüchten. Spektakuläre Verfolgungsjagd und Auftakt einer spannenden von Geschichts-Unterricht geprägten Schnitzel-Rally von Tangier über die Ägäis bis nach Syrakus Sizilien.

Der Trailer zum Film:

Dort setzt Voller in Archimedes Grabkammer die Teile der Antikythera zusammen. Mit dieser Zeitmaschine will er ins München von 1939 zurück reisen, um Hitler zu stürzen und selbst die Macht zu ergreifen. Doch Archimedes hatte den Kontinental-Drift nicht miteinberechnet. Voller, seine Nazi-Schergen und die Verfolger Indy und Helena landen im Jahr 214 vor Christus. Mitten im Punischen Krieg. Und bei Archimedes. Indy will schwerverletzt in der Vergangenheit bleiben. Doch Helene hat andere Pläne.

In Summe ein würdiges Finale der Indy-Serie, das neben spektakulärer Action auch mit viel historischem Stoff und Witz punkten kann. Cool: Als Einstimmung laufen bereits am Wochenende alle vier Indy-Filme auf 2sat1".