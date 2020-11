Katie Price in großer Sorge um ihren Sohn Harvey: wenn er nicht abnimmt, dann stirbt er.

Große Sorge um Harvey, den 18 Jahre alten Sohn von Katie Price! Wie das Model nun gegenüber britischen Medien sagt, muss ihr Sohn dringend abnehmen - sonst stirbt er!

180 Kilo! Katie Price: Mein Sohn Harvey isst sich zu Tode

Harvey leidet an einer Erkrankung, die ihn auch unkontrolliert essen lässt - er hat kein Sattgefühl. Das britische Kult-Model sagte via der Sun: "Er muss Gewicht verlieren oder er wird sterben. Ich möchte ihn nicht verlieren." Innerhalb von zwei Monaten soll das Gewicht von Harvey noch einmal viel mehr geworden sein. Mittlerweile wiegt der 18-Jährige 180 Kilogramm!

Harvey: Herzinfarkt jederzeit

Katie wurde von den Ärzten gewarnt, dass Harvey quasi jederzeit an einem Herzinfarkt sterben könne. Sein Zustand sei laut ihrem Ermessen "kritisch" und darum muss er sofort Gewicht verlieren. Price habe bereits das Essen in der Küche weggesperrt sagt sie und will ihn zum Sport motivieren. Doch das Prader-Willi-Syndrom unter dem der Teenager leidet sei gemein, er könne nichts für sein Bedürfnis. Wenn sie ihm das Essen verweigere, dann schmeiße er mit Sachen nach ihr, so Price, oder verletze sich selber.

Harvey trägt mittlerweile Größe 7XL