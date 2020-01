Alaba vs. Will Smith: "Bad Boys"-Song-Battle

Wien. Bayern-München-Star David Alaba kehrte erst unlängst aus einem Trainingslager in Katar zurück und schon folgte ein Anruf von Hollywood-Star Will Smith. Im Rahmen einer PR-Aktion zum Filmstart von Smiths neuem Film "Bad Boys 3" lieferten sich die beiden ein Karaoke-Duell. Während Smith & Co-Star Martin Lawrence die Bayern-Hymne "FC Bayern-Stern des Südens" singen sollten, stimmten David Alaba und Kingsley Coman passend zum Film "Bad boys, bad boys, what you gonna do" an.

Will Smith und Martin Lawrence konnten die Bayern-Hymne in der "US-Version" nur mäßig gut meistern, während Alaba & Coman gar keine allzu schlechte Performance ablieferten. "Bad Boys For Life" (Bad Boys 3) startet am 16. Jänner in den österreichischen Kinos.

David Alaba postete die Promo-Aktion auf seinem Instagram-Profil: