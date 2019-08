Mehrfachmama Angelina Jolie präsentiert sich in einem Werbespot für die Parfüm-Marke Guerlain supersexy.

Schicker Rücken

Lange hat man die Schauspielerin nicht mehr so gesehen. Das Duftwässerchen heißt "Mon Guerlain" und im Clip zur Anpreisung erkennt man einige ihrer vielen Tattoos recht genau. Jolie hat mehrere Segenssprüche auf dem Rücken gestochen, buddhistische Mantras, dazu einen großes Symbol über dem Po: Es ist ein bengalischer Tiger, der die kambodschanische Staatsbürgerschaft der Schauspielerin repräsentieren soll. Dazu steht der Satz eines Liedes von The Clash: "Know your rights" - "Kenne deine Rechte" zwischen ihren Schulterblättern.

Derzeit verhandelt die Schauspielerin mit ihrem Ex Brad Pitt über das Sorgerecht für die Kinder. Noch sollen die zwei nicht zu einer finalen Lösung gekommen sein.