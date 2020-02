Ex von TV-Star wurde vom Balkon geworfen - tot

Todes-Drama um die Ex von US-Schauspieler Drew Carey (61). Am Samstagmorgen wurde seine ehemalige Verlobte tot in den Hollywood Hills in L.A. entdeckt. Die Polizei reagierte laut "TMZ" auf den Notruf "einer schreienden Frau". Als die Beamten in der Straße der Autorin und Familientherapeutin ankamen, seien sie von Harwicks Mitbewohnerin empfangen worden.

Sie gab gegenüber den Beamten an, dass Dr. Amie Harwick (38) angegriffen worden sei. Beim Versuch in das Haus zu gelangen, fanden die Polizisten Harwick unter einem Balkon, der sich im dritten Stock befindet.

Ihre Verletzungen deuteten auf einen Sturz hin. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie später an ihren Verletzungen starb.

Die Polizei bestätigte „TMZ“, dass es Beweise für ein gewaltsames Eindringen und einen Kampf in Harwicks Haus gab. Einer der Verdächtigen ist nun ihr Ex-Freund, Gareth Pursehouse. Hartwick gab kürzlich an, dass sie "Bedenken" hätte, dass er ihr Schaden zufügen könnte. Gegen diesen hatte sie bis vor Kurzem noch eine einstweilige Verfügung erwirkt.