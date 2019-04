Fans helfen Star aus Pippi Langstrumpf

Annika – die beste Freundin von Pippi Langstrumpf heißt im echten Leben Maria Persson und ist heute 59 Jahre alt. Nach einer persönlich schwierigen Zeit wollen Fans aus aller Welt ihr jetzt durch eine Spendenaktion helfen und Geld für eine anstehende Operation sammeln.

Pippi Langstrumpf ist nach wie vor eine der Ikonen für Kinder in aller Welt. Das Kinderbuch von Astrid Lindgren wurde in unzählige Sprachen übersetzt und die legendärste Verfilmung wurde vor mittlerweile über 50 Jahren produziert. Damals ahnte natürlich niemand, was für ein Riesenerfolg – auch bis jetzt – die Serie sein würde. Entsprechend niedrig, umgerechnet 900 Euro, war die Gage für die Kinderdarsteller. „Hätte Astrid Lindgren mitbekommen, wie schlecht es der Annika-Darstellerin heute geht, hätte sie sicher geholfen“, so Pippi-Darstellerin Inger Nilsson. Jetzt übernehmen besorgte Fans die Aufgabe und spendeten bis dato 34.000 Euro.