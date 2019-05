Jada Pinkett Smith: War süchtig nach Pornos

Vor ihrer Beziehung mit Schauspielerschaute Jada Pinkett Smith ("Matrix Reloaded") nach eigenen Angaben exzessiv Pornos. "Ich hatte eine ungesunde Beziehung zu Pornografie in einer Zeit, als ich versuchte abstinent zu sein", sagte die 47-Jährige in der Facebook-Talkshow "Red Table Talk". "Du denkst, du würdest eine Leere in dir füllen. Doch das stimmt nicht."