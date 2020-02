Jennifer Lopez: Ihr neues Wow-Bikini-Selfie

Wow, was für ein atemberaubendes Bild! Die 50-jährige Jennifer Lopez hat am Sonntag auf Instagram ein Bikini-Selfie gepostet und damit einen wahren Hit geliefert. Die Sängerin kommentierte das Bild dabei schlicht mit den Worten „Relaxed and recharged“. Die Fans sind jedenfalls begeistert. Das Posting wurde bereits knapp 7 Millionen Mal gekiked.

Jennifer Lopez ist aktuell wieder in aller Munde. Erst vor drei Wochen beeindruckte die inzwischen 50-jährige Sängerin mit ihrer Performance in der Super-Bowl-Halbzeitpause. 2019 konnte sie mit „Hustler“ zudem auch als Schauspielerin wieder punkten.

Nicht perfekt

Doch als perfektes Wesen möchte sich J.Lo nicht darstellen. Erst kürzlich sagte die Mama der Zwillinge Max und Emme (11), dass sie öfter ein schlechtes Gewissen ihren Kindern gegenüber habe. Es gebe Momente, in denen ihre Kinder wollten, dass sie bei ihnen bleibe, statt arbeiten zu gehen, sagte die 50-Jährige der Illustrierten "Gala". "Ich bin sicher, dass es vielen Müttern überall genauso geht."

Mama-Identität

Ihre elfjährigen Zwillinge wachsen zwar in wesentlich wohlhabenderen Verhältnissen auf als sie selbst. "Aber was ich ihnen vorleben möchte, ist, dass man sich nur durch harte Arbeit etwas aufbauen kann", sagte Lopez. Sie selbst sei nicht als Shootingstar gestartet, sondern oft abgewiesen und belächelt worden. Heute sei sie in einer Position, in der sie als Frau mitentscheiden könne, sagte Lopez.