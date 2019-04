Mit seiner Ex Amber Heard gibt es noch immer Zoff wegen der Prügelanschuldigungen, doch Johnny Depp denkst schon wieder an die nächste Eheschließung.

Küsserei

Der 55 Jahre alte Hollywood-Star soll seit einigen Monaten ein Gogo-Girl daten. Polina Glen heißt sie, soll Mitte 20 sein und ist ausgebildete Tänzerin und Choreografin. Über die Beziehung berichten unterschiedliche Medien, darunter die Daily Mail. Beim leidenschaftlichen Küssen wurden die beiden schon abgelichtet, die Beziehung sei ernst heißt es.

Kennenlernen

Kennengelernt haben sich die beiden bei einer Party von gemeinsamen Freunden. Die Daily Mail zitiert Insider: "Polina traf ihn auf einer Feier in L.A. Sie wird oft eingeladen zu Veranstaltungen und ist ihm einfach so über den Weg gelaufen. Sie ist eine Tänzerin und ein heißes Mädchen." Dann soll Depp einfach zu ihr gegangen sein und sich vorgestellt haben. Angeblich habe die junge Russin, die noch nicht sehr lange in Amerika lebt, gar nicht gewusst, wer vor ihr stehe.

Für Depp soll es die erste Beziehung sein, seit der Ehe mit Amber Heard. Es gibt bereits Verlobungspläne, und Johnny wolle bald ihre Eltern in Russland kennenlernen, so die Quelle weiter.

Polinas Instagram