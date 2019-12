Riesen-Schock für Tamara Ecclestone, Tochter von Ex-Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone: Kaum war sie aus ihrem Haus, wurde ihr Schmuck gestohlen!

© Getty Images

Tamara und Ehemann Jay

Tamara Ecclestone: Am Boden zerstört

Bei dem Einbruch, der knapp 50 Minuten gedauert haben soll, kam Geschmeide im Wert von 50 (!) Millionen Pfund weg. Freunde von Ecclestone sagen, sie sei "am Boden zerstört und stehe unter Schock". Der Raub ereignete sich nur Stunden, nachdem Ecclestone mit ihrer Familie nach Amerika aufgebrochen war, um dort die Weihnachtsfeiertage zu verbringen.

© Getty Images

Tamara trägt gerne große Klunker

Am Weg in die Ferien

Die 35-Jährige lebt in einer 70-Millionen-Pfund-Villa mit Ehemann und Tochter in der Nähe des Kensington-Palastes, mit strengen Sicherheitsvorkehrungen: Rund um ihr Anwesen und in der Nachbarschaft patrouilliert Tag und Nacht ein Sicherheitsdienst; in ihrem Haus soll auch Security anwesend sein. Die Einbrecher sollen über den Garten in das Haus eingedrungen sein und im Schlafzimmer von Ecclestone geheime Safes aufgebrochen haben. Schließlich seien sie von einem Wächter gestört worden und mussten fliehen - die Beute hatten sie schon eingesackt.

© Getty Images

Viele klassische Teile wie diamantbesetzte Schmuckstücke befinden sich unter dem Diebesgut

Von langer Hand geplant

Der Schock wegen des Einbruches sitzt auch deswegen so tief, weil das Anwesen als eines der sichersten Londons gilt und in einer besonders noblen Gegend steht. Zudem muss der Raub von langer Hand geplant worden sein.

Tamaras Reaktion auf Instagram - mit einem Bibelzitat glaubt sie daran, dass der Raub aufgedeckt werden wird.