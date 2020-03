Wow, dieser Knack-Po ist schon 51 Jahre alt!

Wow, ganz schön fesche Hinteransicht! Auf Instagram fallen diese Bilder ins Auge. Während viele von uns derzeit zu Hause sind, will uns ein ehemaliges Supermodel mit seiner neuen Bademodenkollektion die Zeit vertreiben. Es ist Helene Christensen und sie macht eine hervorragende Figur in ihren eigenen Designs. In den 90er Jahren gehörte sie zusammen mit Kolleginnen wie Naomi Campbell, Eva Herzigova oder Claudia Schiffer zur absoluten Mannequin-Elite.

Christensen: Ihr Fit-Geheimnis

Wie sich die 51-jährige Christensen so fit hält? Mit Boxen und schwimmen! Sie mag es intensiver, Yoga war ihr zu langweilig.