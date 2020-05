YouTube-Star stirbt an seinem Geburtstag

Große Trauer um YouTube-Star Corey La Barrie. Der junge US-Amerikaner starb ausgerechnet an seinem Geburtstag bei einem Autounfall in Los Angeles. La Barrie wurde nur 25 Jahre alt.

Wie das Portal „TMZ“ berichtet, feierte der YouTube-Star zusammen mit seinem Freund Daniel Silver in L.A. Geburtstag. Obwohl sie beide Alkohol tranken, stiegen sie anschließend ins Auto - ein folgenschwerer Fehler. Der McLaren mit Corey La Barrie als Beifahrer kam bei erhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Während die Ärzte La Barrie nicht mehr retten konnte, erlitt „Ink Master“-Star Daniel Silver nur leichtere Verletzungen. Er soll nun aber verhaftet werden.

La Barrie war für seine lustigen Scherze bekannt und hatte alleine auf Instagram 258.000 Follower. Seine Mutter trauert um ihren Sohn. „Mein Herz wurde gebrochen, ausgerechnet am 25. Geburtstag meines Sohnes. Er war sehr betrunken und hat sich in zusammen mit einem betrunkenen Fahre in ein Auto gesetzt. Worte können die Trauer nicht beschreiben, die ich fühle, mein Kind verloren zu haben. Es fühlt sich so unwirklich an und ich bin überwältigt von Trauer. Ich liebe dich so sehr Corey und ich werde dich so vermissen. Es ist so ungerecht.“