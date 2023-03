Aaron Carter (†34): Sein Baby erhält Morddrohungen

Nach seinem Tod erhalten Aaron Carters Verlobte und sogar sein Sohn (1) Morddrohungen.

Der Schock war groß, als Teenie-Idol Aaron Carter am 5. November des vergangenen Jahres im Alter von nur 35 Jahren leblos in seiner Badewanne aufgefunden wurde. Die Todesursache ist noch nicht vollständig geklärt – möglicherweise soll der Musiker an einer Überdosis gestorben sein.

Carters Verlobte, Melanie Martin, versucht die Trauer auf Instagram zu bewältigen. Sie teilt viele Erinnerungen und Fotos mit dem Vater ihres einjährigen Kindes. Doch neben Mitleidsbekundungen bekommt die junge Mutter auch eine Menge Hassnachrichten und Morddrohungen, wie sie nun auf Instagram auspackt. "Während ich weiterhin trauere und nachdenke, kann ich euch eins sagen. Diese Scheiße ist höllisch schwierig", beginnt Melanie ihren Instagram-Post und erklärt weiter: "[...] Das Ausmaß an Mobbing und Hass in den letzten paar Monaten war verrückt. Jeden Tag bekommen Prince und ich Hassmails und gemeine Kommentare, ununterbrochene Telefonstreiche und sogar Morddrohungen [...] nicht nur gegen mich, sondern auch gegen Aarons und meinen kleinen Sohn."

Da Martin nicht nur sich, sondern vor allem auch ihren kleinen Sohn zurzeit in Gefahr sieht, melde sie jede Drohung dem FBI.