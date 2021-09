ABBA brechen wieder alle Rekorde

Neue ABBA-Mania. Nach dem Hit-Comeback ist auch die Hologram-Tour auf Rekord-Kurs.

Mega-Hype um Voyage das Hologram- Konzert-Comeback von ABBA in London nach 40 Jahren Pause. Am Dienstag um 10 Uhr Ortszeit gingen die ersten 309.000 Tickets in den Vorverkauf. Der Ansturm war mehr als enorm. Bis zu 10.000 Fans pro Konzert (!) im Online-Warteraum. Nach nur 8 Minuten wurden bereits 28 weitere Shows für Oktober 2022 angehängt. Insider rechnen, dass die Show rund um die 22 größten Hits nun gleich mehrere Jahre in London laufen wird.

Hits. Als Einstimmung stürmten ABBA schon mit den Songs Don't Shut Me Down und I Still Have Faith In You, den ersten neuen Hits seit 1982, weltweit die Charts. Auch in Österreich: Platz 1 und 2!

Live. „Wir wollen eine echte Konzert-Show auf die Bühne stellen: alles live, echte Band, Tänzer, große Licht-Show. Alles so, als würden wir wirklich auf Tour gehen. Obwohl wir nicht selbst dabei sind, sondern nur unsere Avatare," erklärt Benny Andersson das zukunftsweisende Konzert-Konzept im ÖSTERREICH-Interview.

Details. Der Aufwand für die Konzert-Show Voyage ist enorm: Rund um das Londoner Olympiastadion wird gerade eine Hi-Tech-Halle für 3.000 Fans errichtet. Dazu erwecken über 500 Techniker die Musiker in tausenden Arbeitsstunden als "Abbatare“ zum Leben. Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (75) und Anni-Frid Lyngstad (76s ) standen dafür in Summe fünf Wochen lang vor 160 VR-Kameras. Spielten jeden Hit, jede Geste und jede Ansage detailgetreu ein. “Das hat noch niemand gemacht," erklärt Benny, "Ich freue mich schon, wenn ich dann im Publikum sitze und mir das anschaue."