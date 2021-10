Adele bricht alle Streaming-Rekorde

Am Freitag um 0 Uhr früh veröffentlichte Adele ihren Comeback-Hit "Easy on Me". Seitdem bricht sie alle Pop-Rekorde.

20,9 Millionen Streams in nur 24 Stunden. Das war der Spotify-Rekord der Koreanischen Boyband BTS mit dem Hit Butter. Aufgestellt am 23 Mai 2021. Jetzt wurde die Bestmarke von Adele pulverisiert. Seit gestern rührt sie mit dem Comeback-Hit Easy on Me die ganze Welt zu Tränen. Und bricht dabei alle Rekorde. „Adele hat einen neuen Rekord gesetzt. Am Freitag den 15 Oktober lieferte Adele mit Easy On Me den meistgestreamten Spotify-Song an einem einzigen Tag“ twitterte Spotify die Rekord-Meldung. Freilich ohne genaue Zahlen zu nennen.

And just like that, @Adele set a new record ???? pic.twitter.com/WIz55hQmln — Spotify (@Spotify) October 15, 2021



Die gibt es aber von YouTube: Sensationelle 47 Millionen Klicks innerhalb von 24 Stunden. Oder iTunes: Adele stürmte mit Easy on Me in mittlerweile bereits 57 Ländern auf Platz eins! Natürlich auch in Österreich. Und Bei Apple Music: Da liegt sie in gleich 86 Ländern an der Chartspitze. Und auch bei Amazon Music setzte Adele einen neuen Weltrekord. Easy on Me ist der Hit des Jahres.