Adele macht Schluss: "Werde erst mal nicht auftreten“

Für Adele war es das. sie macht jetzt erst einmal Schluss.

Es war ein tränenreicher Abschied, den Superstar Adele nach ihrer Konzert-Reihe in München gab.

Abschieds-Worte

Von ihren Fans verabschiedete sie sich mit den Worten: " „Ich werde dieses Erlebnis und diese zehn besonderen Shows niemals vergessen und die Erinnerungen daran für immer in meinem Herzen tragen.“ Es ist ein Abschied nicht für immer, aber für länger - auf unbestimmte Zeit.

Auf dem Heimweg

Tief bewegt war der Superstar: "„Ich bin so dankbar, diese Shows in München spielen zu dürfen. Ihr werdet mich jetzt eine ganz Weile nicht sehen, ich mache eine Pause und werde erst mal nicht mehr auftreten“, kündigte sie an. Adele flog gleich nach München zurück nach London um durchzuatmen.