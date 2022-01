Adele posiert als Schneewittchen

Adele versprüht Hollywood-Glamour der alten Schule.

Die Fans von Adele waren ganz aus dem Häuschen, als die Sängerin auf Instagram das Veröffentlichungsdatum ihrer nächsten Single und ein atemberaubendes Bild aus dem Musikvideo veröffentlichte.

Ein Blick hinter die Kulissen. Adele (33) postete via Instagram einen atemberaubenden Schnappschuss aus ihrem neuesten Musik-Video: "Oh My God." Adele verführt uns in einem Satin-Kleid, von Vivienne Westwood. Old-School Hollywood Glamour umgibt Adele von Kopf bis Fuß. Ein wenig erinnert die Diva an Schneewittchen. Sogar einen knallroten Apfel hält sie in der Hand.

Die Sängerin wurde von Jamie Mizrahi gestylt und das wunderschöne Kleid ist eine Sonderanfertigung von Vivienne Westwood. Die Cartier-Halskette und -Ohrringe setzen dem Ganzen die Krone auf.

Video-Premiere

Spannend: Die Video-Premiere für "Oh My God" ist am 12. Jänner.