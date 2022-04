Alain Delon bittet um Sterbehilfe

Der französische Schauspieler Alain Delon, der als "der schönste Mann der Welt" galt, will nicht mehr leben und hat in der Schweiz um Sterbehilfe gebeten.

Anthony Delon, der Sohn des 86-jährigen Schauspielers, bestätigte den Sterbewunsch seines Vaters in einem Interview mit "RTL" und sagte, dass sein Vater ihn um Hilfe gebeten habe. "Ja, es ist wahr, er hat mich gefragt".

Alain Delon darf sich dank seines Wohnsitzes in der Schweiz einer Sterbehilfe unterziehen, die dort legal ist.

Abschiedsbotschaft

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre begleitet und mich sehr unterstützt haben, ich hoffe, dass zukünftige Akteure in mir ein Beispiel nicht nur am Arbeitsplatz, sondern im Alltag, zwischen Siegen und Niederlagen finden können. Danke, Alain Delon", teilte Alain Delon in einer Erklärung mit.

"Euthanasie ist die logischste und natürlichste Sache, die man tun kann", sagte Alain Delon in einem Interview im Jahr 2021.

Schlaganfall und Tod seiner Frau Nathalie

2019 hatte Delon einen doppelten Schlaganfall. Zudem soll er nicht über den Tod seiner Frau Nathalie Delon († 79) hinweggekommen sein.

Gesundheitsprobleme zwangen Alain Delon in den vergangenen Jahren mehrmals zu Pausen.

Alain Delon war in den 60er- und 70er-Jahren durch Filme wie "Der Swimmingpool" mit Romy Schneider und "Borsalino" mit Jean-Paul Belmondo berühmt geworden.