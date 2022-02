Alles wartet auf Hemsworth

Selbst nach einer Woche Wien-Dreh gibt es noch keine Spur vom Superstar.

Überfällig. In Wien erwartet wurde Hollywood-Star Chris Hemsworth bereits letztes Wochenende zum Dreh seines Netflix-Blockbusters Extraction 2. Gesehen wurde er aber bis jetzt noch nicht. Insider behaupten, dass Hemsworth geheim bereits kurz hier war und in seinem Hotel eingecheckt hat, aber kurz darauf zum Nachdreh einiger Szenen wieder nach Tschechien aufbrach. Das belegen auch Selfies, für die er dort mit Fans posierte.

Action! In Wien wird hingegen stündlich mit seiner Ankunft gerechnet, die am Wochenende passieren muss, da Hemsworth laut Insidern ab Montag seine Szenen drehen wird. Dazwischen wird er im John Harris Fitness-Tempel seine Workouts absolvieren und angeblich auch in der Wiener Loos-Bar vorbeischauen. Selfie-Chancen: Hervorragend!