Amal & George Clooney: Sie stecken zusammen unter...

... einem Regenschirm! EIn bisschen schlechtes Wetter kann die zwei nicht verstimmen.

Unerwartet herzig! Weil es plötzlich zu regnen begann, schnappte sich Schauspieler George Clooney einen Schirm und kuschelte sich mit seiner Ehefrau Amal drunter. So ein bisschen Nässe konnte den beiden nicht die Laune verderben, schließlich waren sie am Weg zur Premiere von Clooney neuestem Wurf.

Das ist der neue Clooney-Wurf

In "The Boys In The Boat" dreht sich alles um ein Ruder-Team, dass es ganz unerwartet zu den Olympischen Spielen 1936 schafft... Ein starker Film über Zusammenhalt und bittere Armut. Clooney ist in dieser Literaturverfilmung nicht als Schauspieler mit dabei, sondern führt mal wieder Regie.

Nahbarer Star

Amal und George genossen den Abend, zeigten sich glücklich uns verliebt am Red Carpet - beide in dunkjle Töne gewandet. Clooney gab -trotz des Regens - seinen Fans geduldig Autogramme.