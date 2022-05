Amber Heard: »Er nannte mich Hure«

An ihrem zweiten Tag im Zeugenstand legte Johnny Depps Ex ordentlich nach.

Gegenangriff. Nachdem Hollywoodstar Johnny Depp im Prozess gegen seine Ex-Frau eine Woche lang seine Sicht des Ehedramas beschrieb, war am Mittwoch erstmals Amber ­Heard am Wort. Und auch sie sparte nicht mit schmutzigen Details.

Verlobung. So soll Depp sie schon während ihrer Verlobungsfeier übel beschimpft haben, als ihm seine Drogen ausgingen. Erst nachdem er mit Heards Vater welche holen gegangen war, beruhigte er sich.

Drogen. Die mutmaßliche Drogen- und Alkoholsucht Depps war ein zentrales Thema. Mehrere Bilder, die Heard vorlegte, zeigen einen zusammengesackten oder am Boden eines Hotels in Tokio liegenden Depp.

Eifersucht. Weil Heard ­bisexuell ist, soll sich die Eifersucht auch gegen Frauen gerichtet haben. Etwa auf der Met-Gala in New York, wo er sie beschuldigt haben soll, eine Frau „sexuell anzusehen“. Während eines Flugs im Privatjet im Mai 2014 soll Depp sie zu einem Dreh mit James Franco ausgefragt haben, bei dem es Kuss- und Sexszenen gegeben haben soll. „Was hat er gemacht?“, „Wie sehr hat es dir gefallen?“, „Bist du feucht geworden?“, soll Depp rasend vor Eifersucht gefragt haben und sie eine „Hure“ genannt haben. Im Flieger befanden sich laut Heard Assistenten und Bodyguards. Keiner sei eingeschritten, als die Situation eskalierte und Depp sie in den Rücken kickte, sodass sie zu Boden fiel.

Eid. Depp hatte unter Eid abgestritten, Heard jemals geschlagen zu haben.