Angestellte von Hollywoodstar Johnny Depp haben ihn vor Gericht gegen die Gewaltvorwürfe seiner Ex-Frau Amber Heard verteidigt. Er habe nie gesehen, dass der US-Schauspieler Heard schlug, sagte Depps Leibwächter Malcolm Connolly am Dienstag am sechsten Tag des Verleumdungsprozesses in London. Auch die gemeinsame Stylistin des ehemaligen Glamourpaares entlastete den 57-Jährigen.

© Getty Images

Depp am Weg ins Gericht

Darum geht's bei der Verhandlung

In dem Verfahren geht es um einen Artikel der britischen Zeitung "Sun" aus dem Jahr 2018, in dem Chefredakteur Dan Wootton die Autorin Joanne K. Rowling dafür kritisiert, dass sie dem "Ehefrauen-Schläger" (wife beater) Depp eine Rolle in der Filmreihe "Phantastische Tierwesen" gegeben habe. Der Artikel bezieht sich auf eine Reihe von Heards Aussagen zu Depps gewalttätigem Verhalten.

Heard: Ins Ehebett gemacht

Bisher gab es so einige deftige Highlights, die während der Verhandlung ans Licht kamen... Das Fass zum Überlaufen gebracht habe ein Vorfall im Mai 2016. Er habe damals die Scheidung eingereicht, nachdem Heard oder eine ihrer Freundinnen "als Streich" ins Ehebett defäkiert habe. Zuerst habe sie alles abgestritten, gemeint der Kot stamme von den gemeinsamen Hunden. Doch das sah Depp nicht als möglich an - die Hunde seien zu klein um aufs Bett zu springen und eine derartige Menge zu produzieren...

Depp über Heard

Depp attestierte seiner Ex-Frau, "berechnend", "soziopathisch" und "eine Narzisstin" zu sein.

Heard über Depp