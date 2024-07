Angelina Jolies Anwälte fordern private Chats von Ex-Mann Brad Pitt

Die endlose Scheidungsschlacht zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt geht in die nächste Runde: Jolies Anwälte fordern nun die Herausgabe von brisanten privaten Nachrichten Pitts.

Im Fokus steht ein Vorfall von 2016, bei dem Pitt angeblich seinen Adoptivsohn Maddox in einem Privatjet attackiert haben soll – ein Ereignis, das die Trennung des einstigen Traumpaares besiegelte. Diese Forderung kommt als Reaktion auf Pitts jüngste Geschäftsklage, mit der er Jolies Verkauf ihres Anteils am luxuriösen Weingut Miraval in Frankreich rückgängig machen will.

Jolies Anwalt, Paul Murphy, macht klar, dass er Pitts "persönliche Verfehlungen und Missbrauch" aufdecken will. Er wirft Pitt vor, bereits die Kontrolle über alle gemeinsamen Besitztümer und Geschäfte zu haben und nun zusätzlich 67 Millionen Dollar sowie weiteren Schadensersatz zu fordern. Murphy sieht darin einen durchsichtigen Versuch, Jolie, die den zu bestrafen und zu kontrollieren. Pitts Anwälte hingegen werfen Jolie vor, die Forderung nur zu stellen, um Pitt öffentlich zu demütigen, der Antrag sei "nicht relevant".

Der Hintergrund des Streits

Das glamouröse Anwesen Château Miraval in Südfrankreich, das das Paar 2008 gemeinsam erworben hatte, soll hinter all dem Stecken. Nach der Trennung verkaufte Jolie 2021 ihren Anteil an die Stoli Gruppe, die einem russischen Oligarchen gehört. Pitt behauptet, Jolie habe damit gegen den Vertrag verstoßen, da sie kein Recht auf den Verkauf gehabt habe. Die Schlacht um das millionenschwere Weingut geht also weiter – mit immer neuen Enthüllungen und Vorwürfen.

Auch die Tochter von Pitt und Jolie, die 18-jährige Shiloh, will nun ihren eigenen Weg gehen und nicht mehr viel mit ihrem Vater zu tun haben: Laut MZ hat sie nun eine Anzeige in der Los Angeles Times veröffentlicht, um zu verkünden, dass sie künftig den Namen Pitt ablegen möchte. Nach kalifornischem Recht ist eine Person, die ihren Namen ändern möchte, verpflichtet, den Antrag im Anzeigenteil der örtlichen Zeitung zu veröffentlichen.