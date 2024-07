Irrer Streit um "Hello Kitty" zum 50. Geburtstag der Kult-Figur

Seit 50 Jahren gibt es fast kein Kinderzimmer, in dem nicht irgendwo eine "Hello Kitty"-Figur oder Plüschtier zugegen ist. Wer aber glaubt, dass es sich bei Kitty um eine Katze handelt, der irrt

Ein halbes Jahrhundert glaubten alle, dass die kleine rosa Figur mit den süßen Knopfaugen ein süßes Kätzchen sei - das hat sich dieser Tage geändert. Die Erfinder von "Hello Kitty" behaupten jetzt, dass sie gar keine Katze ist!

Die japanische Designerin Yuko Shimizu (77) erfand vor 50 Jahren "Hello Kitty" und machte die Figur zum "Weltstar". Egal ob Kuscheltier, Spielzeug, Tassen, Teller oder Notizbücher - "Hello Kitty" ist bis heute omnipräsent. Inzwischen gibt es sogar ein Parfum, Schmuck, Handys und in Japan einen eigenen "Hello Kitty"-Schnellzug.

Doch jetzt lässt Jill Koch, Brand Managerin beim Hersteller Sanrio, den Kindertraum platzen. "Sie ist eigentlich ein kleines Mädchen", so Koch zur US-Zeitung "USA Today". Außerdem soll Kitty gar keine Japanerin sondern Britin sein! Aufgewachsen als Kitty White in einem Londoner Vorort mit Papa George, Mama Mary, Zwillingsschwester Mimmy und sogar ihrer eigenen Hauskatze.

Alte Theorie neu aufgelegt



Die Diskussion über Katze oder Mädchen entbrannte bereits vor zehn Jahren erstmals, als Anthropologin Christine Yano erstmals behauptete, dass es sich bei Kitty um ein kleines Mädchen handle. Damals erklärte sie es so: "Sie wird nie auf allen Vieren abgebildet. Sie geht und sitzt wie ein zweibeiniges Wesen.“ Der Konzern konterte damals in einem japanischen Blog. "Hello Kitty hatte als Vorlage eine Katze. Es geht zu weit zu sagen, sie sei keine Katze. Hello Kitty ist die Personifizierung einer Katze“.

Zum 50. Geburtstag von "Hello Kitty" wird erneut diskutiert, was sie eigentlich sei. Im Prinzip egal - Kids auf der ganzen Welt werden das süße Wesen auch weiterhin lieben - und kaufen.