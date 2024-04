Der Sänger wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Noch sind die Umstände dieser schrecklichen Tat ungeklärt: Kendji Girac, der 2014 "The Voice" in der Frankreich-Edition gewann, wurde niedergeschossen.

Die 27-Jährige wurde nachdem er am 21.4. angeschossen wurde, schnell in ein Spital in Bordeaux gebracht. Er soll wach und ansprechbar sein, jedoch sei seine Verletzung "lebensbedrohlich".

Fall wird untersucht

Girac sei im französischen Bicarosse auf einem Campingplatz gewesen, die die Sun berichtet und doch angeschossen worden. Die Quelle meint: "Die Polizei wurde um zirka 5.30 gerufen und sie haben etwa 20 Menschen befragen wollen, die allerdings jede Kommunikation verweigerten. Nun soll der Fall untersucht werden.