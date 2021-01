Arnold Schwarzenegger sendet Neujahrsgrüße aus dem Pool

Samt Trachtenjanker, Hut und Zigarre im Pool - so sendet Arnold Schwarzenegger seinen Fans Neujahrsgrüße.

„Ich hoffe, dass ihr im Jahr 2021 euren Träumen näherkommt, so viel Freude wie möglich findet und etwas zurückgebt, wenn ihr könnt“, mit diesen Worten wendet sich Schauspieler und Kaliforniens Ex-Governeur Arnold Schwarzenegger auf Social Media an seine Fans. Zu sehen ist er dabei im Jacuzzi - und zwar samt Trachtenjanker und Hut.

Sein Sohn Patrick zeigt sich etwas irritiert: „Your throwing my 2021 off with the sweater in the jacuzzi vibe“ (dt. "Du bringst mein 2021 mit dem „Sweater im Jacuzzi-Vibe durcheinander“), kommentierte er das Posting seines Vaters auf Instagram.

Schwarzeneggers Hund "Dutch" zeigt sich deutlich unbeeindruckt. Er genießt einfach die Sonne und die entpannte Zeit mit seinem Herrchen.