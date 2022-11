Ein neuer Wodka-Werbespot sorgt derzeit im Netz für Aufregung. Daniel Craig, alias James Bond, zeigt sich als Werbegesicht in einer ganz ungewohnten Manier.

Im Werbevideo sieht man Daniel Craig, der vor allem durch seine Rolle als James Bond größere Bekanntheit erlangte, weiß gekleidet, in einen Rolls Royce steigen. Er rutscht über die Rückbank und steigt auf der anderen Seite mit schwarzer Lederjacke und Goldkette wieder aus. Er betritt ein Hotel und fängt an, das Tanzbein zu schwingen.

In der Lobby, auf dem Dach, im Flur aber auch auf einem Pool-Steg - überall präsentiert er gekonnt seinen Hüftschwung. Schließlich kommt er in seinem Zimmer an, öffnet den Kühlschrank und genehmigt sich einen eiskalten Wodka mit den Worten: "Endlich".

Viel Kritik aber auch Lob

Gedreht wurde die Wodka-Werbung vom Star-Regisseur Taika Waititi (47), dessen Freundin Rita Ora (31) die passende Musik dafür bereitstellte. Am Ende des Videos nimmt sich Waititi noch selbst auf den Arm, indem man ihn sieht, wie er seiner Assistentin verwöhnt das Sushi aus der Hand schlägt.

Während viele den Schauspieler für seine Darbietung loben, bekritteln auch einige die Verherrlichung von Alkohol. Mit seinem Outfit würde er einen "gewissen Lifestyle" ästhetisieren und den lässigen Konsum von hartem Alkohol gutheißen. "Die Moral dieser ‚Belvedere‘-Werbung scheint klar zu sein: ‚Betrink dich mit diesem Schnaps und du wirst dich in der Öffentlichkeit blamieren und auf eine Art und Weise tanzen, die nicht einmal Daniel Craig cool aussehen lassen kann.“, schreibt ein Nutzer mit humoristischen Unterton.