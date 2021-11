Feuerwehrkalender: Hier posieren niedliche... Tiere

Im Australian Firefighters Calendar dreht sich alles um die süßen Tiere... oder doch nicht?!

Na, mögt ihr lieber Wildtiere, Pferde, Katzen oder Hunde? Beim 'Australian Firefighters Calendar 2022' gibt es für jeden Geschmack etwas. Dazu werden die Tiere hübsch in Szene gesetzt. Feuerwehrmänner haben sich netterweise bereit erklärt, ihre Shirts auszuziehen um möglichst unbekleidet mit den Tierchen zu posieren. Freilich, damit ihre Uniformen nicht von den tierischen Gefährten ablenken...

© 2022 Australian Firefighters Calendar

Guter Zweck

Über drei Millionen Dollar wurden seit der Gründung des 'Australian Firefighters Calendar' vor 29 Jahren schon für den guten Zweck gesammelt. Der Erlös der Exemplare geht an verschiedene Charity-Eirichtungen, ganz am Anfang war es für ein Kinderspital. Dieses Jahr soll einiges an ein Wer sich bei so viel Auswahl nicht entscheiden kann, nimmt einfach gleich verschiedenen Editionen - ganz ohne ein schlechtes Gewissen zu haben!

© 2022 Australian Firefighters Calendar

Mehr Infos

Website: www.australianfirefighterscalendar.com

FB: AustralianFirefightersCalendar



Instagram: AustralianFirefightersCalendar

Spaß beim Shooting in der Sonne