Behörden veröffentlichen Notruf von vermisstem Glee-Star Naya Rivera

Am Mittwoch war Glee-Star Naya Rivera mit ihrem Sohn auf einem Boot am Lake Piru in Kalifornien unterwegs - seitdem gilt die Schauspielerin als vermisst. Der Junge wurde alleine und unversehrt im Boot mitten auf dem See gefunden - von seiner Mutter fehlt jede Spur. Jetzt haben die Behörden den Notruf veröffentlicht, der die Polizei über den Fund des Kindes informierte.

"Wir haben ein kleines Mädchen alleine in einem Boot gefunden"

Die Audio-Aufnahme wurde auf dem Twitter-Account des Sheriff-Büros von Ventura County geteilt. Darauf zu hören ist eine Anruferin, die vom Lake Piru anruft. "Es ist ein Notfall. Wir haben ein kleines Mädchen alleine in einem Boot gefunden, und seine Mutter ist nirgends zu sehen", schildert sie der Rettungsstelle.Die Anruferin scheint Naya Riveras Sohn Josey wegen seiner langen, lockigen Haare anfangs mit einem Mädchen verwechselt zu haben. Da ihr Mann derjenige gewesen sei, der das Kind entdeckt habe, könne sei keine nähere Auskunft zum Alter, Geschlecht oder der Herkunft machen, so die Anruferin weiter.

Aufnahmen der Überwachungskamera

Die Behörden veröffentlichten auch ein Video der Überwachungskamera am Lake Piru. Es zeigt, dass Naya und ihr Sohn zu zweit an Bord des Bootes gingen und auf den See hinaus fuhren. Laut Angaben des Vierjährigen sei seine Mutter zum Schwimmen ins Wasser gesprungen und dann nicht mehr aufgetaucht.

Als Josey gefunden wurde, trug er eine Rettungsweste. Auf dem Boot fanden die Retter eine zweite Weste. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass die Schauspielerin ertrunken ist. Ihre Leiche wurde jedoch noch nicht gefunden.