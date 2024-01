Die 52-jährige Schauspielerin hofft auf ein paar weitere Jahre.

Erst Ende November hat Schauspielerin Shannen Doherty (52) ein Gesundheitsupdate gegeben, über ihre Krebserkrankung, unter der sie seit einigen Jahren leidet.

Gute Behandlungen

Dem People-Magazin verriet sie, der metastasierte Brustkrebs hat in ihre Knochen gestreut; Anfang des Jahres 2023 war ihr ein Tumor aus dem Gehirn entfernt worden. Trotzdem bleibt Shannen positiv, erklärt auch Details zu ihrer Krankheit: "Meine Behandlung ist sehr gut".

Noch einige Jahre

Nun hat sie in ihrem Podcast "Let's Be Clear" weitere Details veröffentlicht. Sie gibt sich in einem Gespräch hoffnungsvoll. Die Therapien seien sehr gut, die ihr zur Verfügung stehen: Doherty: "Ich sage immer, dass wir noch drei bis fünf Jahre herausquetschen müssen" denn möglicherweise würde es dann schon ganz andere Behandlungsmöglichkeiten geben. "Irgendwann", so die Schauspielerin sicher, "wird es ein Heilmittel geben".

IVF-Behandlung schuld

Doherty sprach auch über ihre Vermutung, der Brustkrebs wäre von der künstlichen Befruchtung gekommen, die sie vor einigen Jahren unternommen habe, um schwanger zu werden. Sie nimmt das an, weil sie "eine Menge andere Frauen kennt, die eine künstliche Befruchtung gemacht haben und am Ende auch Brustkrebs bekamen."