Bizarrer Restaurant-Ausraster: Britney schlug Ehemann in die Flucht

Britney Spears bizarre Auftritte häufen sich. Jüngst rastete sie bei einem restaurant-Besuch aus und schlug sogar Sam Ashari in die Flucht.

Laut TMZ soll Pop-Sternchen Britney Spears am gestrigen Freitag in einem Restaurant in Los Angeles für eine bizarre Szene gesorgt haben. Weil einige Gäste ihr Smartphone zückten und das Paar filmten, sei Britney laut Augenzeugen völlig ausgerastet. Sie habe begonnen, lautstark durch das Restaurant und in Richtung des Kellners zu rufen. Was Britney genau sagte, ist unverständlich – es klingt wie Kauderwelsch. Britney wurde von Zeugen als betrunken wahrgenommen.

In dem Video, das TMZ vorliegen soll, ist außerdem zu sehen, wie die Sängerin aufgeregt über ihre Schulter zu den anderen Tischen blickt und den Raum absucht. Als sie die Person bemerkt, die sie filmt, starrt sie einige Sekunden lang zurück. Dann hält sie eine Speisekarte hoch, um ihr Gesicht zu verdecken.

Britneys Ehemann Sam soll daraufhin aus dem Restaurant gestürmt sein. Britney sei noch sitzen geblieben. Wenige Augenblicke später verließ auch sie das Lokal.